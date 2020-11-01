Фрайбург — Байер: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Байер» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Байер»).

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