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    Фламенго — Сан-Паулу: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Фламенго — Сан-Паулу (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Фламенго» — «Сан-Паулу».

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    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Фламенго» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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