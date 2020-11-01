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    Экс-форвард «Локомотива» вернется в «Альянс Лима»

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    Экс-нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан близок к возвращению в клуб «Альянса Лима», где он начинал карьеру, сообщает Informate Peru.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    По данным источника, 36-летний футболист подпишет с перуанской командой контракт на два года. По истечении этого срока Фарфан завершит карьеру.

    Также известно, что он перенесет операцию из-за травмы колена, и она будет более сложной, чем ожидало руководство клуба.

    В прошедшем сезоне Фарфан из-за травмы провел только три матча в российской Премьер-лиге и забил один гол. 31 июля у Фарфана закончился контракт с «Локомотивом», который не был продлен.

    Напомним, Фарфан играл за московский «Локомотив» с 2017 года. Вместе с москвичами форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. 0

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