Экс-форвард «Локомотива» вернется в «Альянс Лима»

Экс-нападающийблизок к возвращению в клуб «Альянса Лима», где он начинал карьеру, сообщает Informate Peru.

По данным источника, 36-летний футболист подпишет с перуанской командой контракт на два года. По истечении этого срока Фарфан завершит карьеру.

Также известно, что он перенесет операцию из-за травмы колена, и она будет более сложной, чем ожидало руководство клуба.

В прошедшем сезоне Фарфан из-за травмы провел только три матча в российской Премьер-лиге и забил один гол. 31 июля у Фарфана закончился контракт с «Локомотивом», который не был продлен.

Напомним, Фарфан играл за московский «Локомотив» с 2017 года. Вместе с москвичами форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. 0