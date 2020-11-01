Енисей — Нижний Новгород: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 13:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Енисей» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Енисей»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Нижний Новгород».

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