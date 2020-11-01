ЭБ-Стреймур — Скала Итроттарфелаг: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 20:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «ЭБ-Стреймур» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «ЭБ-Стреймур»).

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