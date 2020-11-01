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    Черчесова не смущает возраст игроков сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что в команду привлекается много возрастных футболистов.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Меня не смущает, что команда возрастная. Зачем заглядывать в паспорт? Сколько футболистов с чемпионата мира у нас было на последних сборах? Восемь из 24. Обновление команды есть, но оно происходит спокойно.

    Отсматриваем все матчи РПЛ. Сложно сразу внедрить футболистов из команд второй половины, потому что им тяжело сразу здорово сыграть на уровне сборных. Они ведь не выступают даже на уровне Лиги Европы.

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    • Здесь нет предвзятости или недооценки игроков. Мы верим во всех футболистов, которые есть в обойме», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ». 0

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