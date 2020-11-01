Астон Вилла — Саутгемптон: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 15:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Астон Вилла» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 3.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Астон Вилла»).

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