Анже — Ницца: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 17:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Анже» — «Ницца» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анже» — «Ницца». Коэффициент ставки — 2.26.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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