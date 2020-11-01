Андерлехт — Антверпен (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:30 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Андерлехт»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» — «Антверпен».

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