Акрон — Текстильщик Иваново: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 14:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Текстильщик Иваново»).

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