Ткаченко: У «Спартака» не было конкурентов в борьбе за Кокорина

Известный агентрассказал подробности переходав «Спартак».

Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона на правах свободного агента.

«Спартак — единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще.

Давайте проанализируем. "Динамо" сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, "Рубин" тоже вышел. "Локо", когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

Политическая, нефутбольная история была только в "Зените". В команду был четко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба.

Но был один клуб, который боролся за Кокорина, — это "Сочи". Президент клуба — представитель очень влиятельной семьи в России, в частности, в "РЖД". Конечно, он мог просить "Локомотив" не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста. Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому скажу: если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и Спартак», — приводит слова Ткаченко «Спорт-Экспресс».

Кокорин в текущем сезоне сыграл в РПЛ четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0