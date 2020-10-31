Сток Сити — Ротерхэм Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Ротерхэм Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Ротерхэм Юнайтед».

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