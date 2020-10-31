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    Славия М — Динамо Брест: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Славия М — Динамо Брест (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 13:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч «Славия М» — «Динамо Брест».

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    Последний матч между собой: «Динамо Брест» — «Славия М» 1:2 (полная статистика встреч).

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