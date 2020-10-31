Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 15:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».

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