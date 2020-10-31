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    Шарлеруа — Серкль Брюгге: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Шарлеруа — Серкль Брюгге: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

    Футбол Бельгия. Про Лига
    В 20:30 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч «Шарлеруа» — «Серкль Брюгге».

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    Последний матч между собой: «Серкль Брюгге» — «Шарлеруа» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Серкль Брюгге»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шарлеруа» — «Серкль Брюгге».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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