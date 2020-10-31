Рубин — Арсенал Тула: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Рубин» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.65.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рубин»).
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