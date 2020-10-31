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    Рубин — Арсенал Тула: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Рубин — Арсенал Тула: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

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    В 14:00 в РПЛ начнётся матч «Рубин» — «Арсенал Тула».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Рубин» 0:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.65.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Арсенал Тула».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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