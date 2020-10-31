Питерборо Юнайтед — Шрусбери Таун: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 18:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Питерборо Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Питерборо Юнайтед»).

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