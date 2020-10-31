Осасуна — Атлетико (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Атлетико» 0:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Осасуна»).

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