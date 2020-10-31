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    Неймар сообщил «ПСЖ» о желании продлить контракт

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в ближайшее время намерен продлить контракт с клубом.

    Неймар
    Неймар

    Как сообщает Footmercato, на встрече с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи Неймар сообщил, что готов подписать новый контракт.

    Бразилец рассчитывает получить соглашение на пять лет с сохранением текущей зарплаты. По условиям действующего контракта, который рассчитан до лета 2022 года, Неймар зарабатывает 36 миллионов евро в год.

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    Неймара перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Напомним, Неймар пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» из-за травмы. 0

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