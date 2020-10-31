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    Нант — ПСЖ: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Нант — ПСЖ: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

    Футбол Лига 1 Нант ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Нант» — «ПСЖ».

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    Последний матч между собой: «Нант» — «ПСЖ» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.60.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нант» — «ПСЖ».

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