Мамаев: Задача стояла — не дать «Спартаку» спокойно начинать атаки

Полузащитник «Ростова»поделился впечатлениями после победы над(1:0) в 13-м туре чемпионата России.

«Готовились непосредственно к "Спартаку", даже ради этого изменили выдвижение в прессинг.

Задача стояла не дать спокойно сопернику начать свою атаку. Все мячи, которые красно-белые принимали, были в первой половине в единоборствах.

На второй тайм выходили с тем же настроем, но где-то чуть подустали, чуть "поднаелись", поэтому пошли невынужденные ошибки, поэтому москвичи "накрыли" нас на своей половине.

Еременко? Мы как готовились к "Спартаку", так и продолжили. Задача Романа никак не изменилась по сравнению с другими матчами.

Хотелось бы, чтобы наша победная серия продолжилась, и все футболисты в нашей команде были здоровы», — сказал Мамаев в эфире «Матч ТВ».

Три очка позволили «Ростову» подняться на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. 0