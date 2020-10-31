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    Крыховяк отреагировал на информацию о конфликте с главным тренером «Локомотива»

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал информацию, что он хотел покинуть команду и перейти в «Зенит» из-за конфликта с главным тренером «железнодорожников» Марко Николичем.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «У меня не было конфликтов. Эта информация является спекуляцией.

    Я испытываю глубочайшее уважение ко всем, кто причастен к Локомотиву», — ответил польский футболист на вопрос одного из своих подписчиков в Инстаграме.

    Ранее сообщалось, что Крыховяк не хочет оставаться в «Локомотиве» из-за Николича и надеется покинуть команду во время зимней паузы.

    Контракт Крыховяка с «Локомотивом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне польский полузащитник провел в РПЛ 10 матчей, в которых забил два мяча. 0

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