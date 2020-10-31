Кёльн — Бавария: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Бавария» 1:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бавария»).

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