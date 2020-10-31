Карпин: По поводу судей уже столько было сказано, так что нет смысла что-то добавлять

Главный тренер «Ростова»прокомментировал победу над(1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

Ростовчане заканчивали матч вдесятером — в о втором тайме вторую желтую карточку получил Деннис Хаджикадунич.

«Понятно, что нам было тяжело, но будет и еще труднее дальше. Для меня могут быть все особенными соперниками. Главное, чтобы футболисты должным образом отнеслись к этому, им выходить на поле.

Наши дебютанты? Достойно выглядели, уровень поддержали. Понятно, что ничего сверхъестественного не показали, тот же Альмквист находится у нас всего неделю.

Момент с удалением я не смотрел. По поводу судей уже столько было сказано, так что нет смысла что-то сейчас еще озвучивать. Ничего нового вы не услышите.

Все те фразы, которые были до этого матча, можно сказать и сейчас. Посмотрел нарезку матча ФНЛ "Чертаново" — "Чайка". И человек, который стоит в пяти метрах, не свистит в тех трех моментах, когда надо было ставить пенальти…

Он судил также наш матч с "Сочи" и удалил там Норманна. Зачем еще что-то говорить? А этот арбитр еще и обслуживает РПЛ, и он вот "это" делает. Я даже слово сейчас подобрать не могу.

Это пусть руководству нашего футбола станет стыдно за то, что такие арбитры у них есть», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Три очка позволили «Ростову» подняться на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. 0