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    Карпин: По поводу судей уже столько было сказано, так что нет смысла что-то добавлять

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Ростовчане заканчивали матч вдесятером — в о втором тайме вторую желтую карточку получил Деннис Хаджикадунич.

    «Понятно, что нам было тяжело, но будет и еще труднее дальше. Для меня могут быть все особенными соперниками. Главное, чтобы футболисты должным образом отнеслись к этому, им выходить на поле.

    Наши дебютанты? Достойно выглядели, уровень поддержали. Понятно, что ничего сверхъестественного не показали, тот же Альмквист находится у нас всего неделю.

    Момент с удалением я не смотрел. По поводу судей уже столько было сказано, так что нет смысла что-то сейчас еще озвучивать. Ничего нового вы не услышите.

    Все те фразы, которые были до этого матча, можно сказать и сейчас. Посмотрел нарезку матча ФНЛ "Чертаново" — "Чайка". И человек, который стоит в пяти метрах, не свистит в тех трех моментах, когда надо было ставить пенальти…

    Он судил также наш матч с "Сочи" и удалил там Норманна. Зачем еще что-то говорить? А этот арбитр еще и обслуживает РПЛ, и он вот "это" делает. Я даже слово сейчас подобрать не могу.

    Это пусть руководству нашего футбола станет стыдно за то, что такие арбитры у них есть», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

    Три очка позволили «Ростову» подняться на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. 0

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