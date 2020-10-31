Интер — Парма: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Парма» — «Интер» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Парма». Коэффициент ставки — 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Интер»).

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