«Спартак» заслужил поражение от «Ростова», считает Хинкель

Андреас Хинкель
«Спартак»
Москвичи потерпели первое поражение в РПЛ с 13 сентября.
«Да, не хватало конкретики в атаке. Конечно, расстроены этим результатом, этим поражением. Даже не столько счетом, сколько тем, как мы играли.
Когда только вышли на поле, было ощущение, что ребята недонастроились. Не было стопроцентной готовности к матчу. Теряли мячи, допускали простые ошибки. Мы заслужили это поражение.
К последним 15 минутам как раз нет претензий. Больше беспокоит первый тайм. Начало второго тайма чуть получше выглядели. Но все еще далеко от идеала.
Сегодня просто был не наш день», — заключил Андреас в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, «Спартак» — удерживает первое место. 0