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    «Спартак» заслужил поражение от «Ростова», считает Хинкель

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    Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель назвал заслуженным поражение красно-белых в игре 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

    Андреас Хинкель
    Андреас Хинкель

    Москвичи потерпели первое поражение в РПЛ с 13 сентября.

    «Да, не хватало конкретики в атаке. Конечно, расстроены этим результатом, этим поражением. Даже не столько счетом, сколько тем, как мы играли.

    Когда только вышли на поле, было ощущение, что ребята недонастроились. Не было стопроцентной готовности к матчу. Теряли мячи, допускали простые ошибки. Мы заслужили это поражение.

    К последним 15 минутам как раз нет претензий. Больше беспокоит первый тайм. Начало второго тайма чуть получше выглядели. Но все еще далеко от идеала.

    Сегодня просто был не наш день», — заключил Андреас в эфире «Матч ТВ».

    «Ростов» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, «Спартак» — удерживает первое место. 0

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