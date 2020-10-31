«Спартак» заслужил поражение от «Ростова», считает Хинкель

Тренер московского «Спартака»назвал заслуженным поражение красно-белых в игре 13-го тура РПЛ против(0:1).

Москвичи потерпели первое поражение в РПЛ с 13 сентября.

«Да, не хватало конкретики в атаке. Конечно, расстроены этим результатом, этим поражением. Даже не столько счетом, сколько тем, как мы играли.

Когда только вышли на поле, было ощущение, что ребята недонастроились. Не было стопроцентной готовности к матчу. Теряли мячи, допускали простые ошибки. Мы заслужили это поражение.

К последним 15 минутам как раз нет претензий. Больше беспокоит первый тайм. Начало второго тайма чуть получше выглядели. Но все еще далеко от идеала.

Сегодня просто был не наш день», — заключил Андреас в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, «Спартак» — удерживает первое место. 0