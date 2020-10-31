ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосПримера. «Реал» сыграет с «Уэской», «Барселона» в гостях у «Алавеса»
  • 08:36
    • Неймар сообщил «ПСЖ» о желании продлить контракт
  • 22:22
    • Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Вене
  • 01:31
    • Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
  • 01:05
    • «Кадис» на выезде одолел «Эйбар»
  • 00:57
    • «Вулверхэмптон» дома обыграл «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Гвардиола призвал АПЛ вернуть возможность делать пять замен в матчах

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не понимает, зачем клубы английской Премьер-лиги отказались от возможности делать по пять замен во время матчей.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    Как известно, в прошлом сезоне после вынужденной паузы во всех чемпионатах было разрешено проводить по пять замен. В новом чемпионате Англии этой возможность нет.

    «Эту возможность надо вернуть, уверен на все сто процентов. Речь идет не об одном клубе.

    В АПЛ стало на 47 процентов больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне. Все из-за отсутствия подготовки и количества игр.

  • Переломный момент для «Сити»? Команда Гвардиолы легко разобралась с «Марселем»
  • Обзор СМИ после уверенной выездной победы «Манчестер Сити»
  • 28/10/2020

    • Все лиги — Германия, Испания и остальные — разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов, а не только одну команду.

    Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос и сделать то, что делает остальной мир, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом», — приводит слова Гвардиолы Goal.com. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли Карпин «Спартаку» укрепить лидерство в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов «Алавес» пропустит от «Барсы»
  • «Алавес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продлится ли неудачная серия «быков»?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет только один день — 31/10 ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Усик — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аугсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры