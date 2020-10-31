Гвардиола призвал АПЛ вернуть возможность делать пять замен в матчах

Главный тренер «Манчестер Сити»заявил, что не понимает, зачем клубы английской Премьер-лиги отказались от возможности делать по пять замен во время матчей.

Как известно, в прошлом сезоне после вынужденной паузы во всех чемпионатах было разрешено проводить по пять замен. В новом чемпионате Англии этой возможность нет.

«Эту возможность надо вернуть, уверен на все сто процентов. Речь идет не об одном клубе.

В АПЛ стало на 47 процентов больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне. Все из-за отсутствия подготовки и количества игр.

Все лиги — Германия, Испания и остальные — разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов, а не только одну команду.

Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос и сделать то, что делает остальной мир, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом», — приводит слова Гвардиолы Goal.com. 0