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    Газизов: Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре «Спартака»

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Присутствуют определённые психологические моменты. Но уверен, что мы их преодолеем, в следующем матче всё будет намного лучше.

    Не скажу, что матч был плохим, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным.

    У нас были моменты, мы их не забили. Может, "Ростову" больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло.

    Конечно, когда главный тренер на скамейке, это даёт определённые эмоциональные фишки. Тедеско заводит команду, пытается поднять эмоциональный фон», — передаёт слова Газизова «Чемпионат». 0

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