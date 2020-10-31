Галатасарай — Анкарагюджю: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 19:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Анкарагюджю» — «Галатасарай» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Галатасарай»).

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