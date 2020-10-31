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    Федотов: Заслуженная победа над «Локомотивом»

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Заслуженная победа. Ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство.

    Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаки, что привело к забитым мячам. Были и нереализованные моменты.

    Во втором тайме все было спокойно, но, когда вышли три футболиста соперника, все напряглось. На подборе недоработали — пропустили.

    Какая может быть дополнительная мотивация тут? Мы все видели игру с "Баварией", в которой "Локомотив" показал содержательный футбол.

    Здесь нужно было не перегнуть палку — успокоить, ободрить команду. Последние результаты "Сочи" говорили о том, что нам нужно успокоиться, вернуть веру в себя.

    Нам это удалось», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0

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