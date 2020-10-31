Федотов: Заслуженная победа над «Локомотивом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Заслуженная победа. Ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство.

Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаки, что привело к забитым мячам. Были и нереализованные моменты.

Во втором тайме все было спокойно, но, когда вышли три футболиста соперника, все напряглось. На подборе недоработали — пропустили.

Какая может быть дополнительная мотивация тут? Мы все видели игру с "Баварией", в которой "Локомотив" показал содержательный футбол.

Здесь нужно было не перегнуть палку — успокоить, ободрить команду. Последние результаты "Сочи" говорили о том, что нам нужно успокоиться, вернуть веру в себя.

Нам это удалось», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0