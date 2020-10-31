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    Даллас — Хьюстон Динамо: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Даллас — Хьюстон Динамо (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 22:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Даллас» — «Хьюстон Динамо».

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    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Даллас» 2:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Хьюстон Динамо». Коэффициент ставки — 2.07.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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