Червиченко назвал позором игру «Зенита» в Дортмунде

Бывший президент «Спартака»поделился мнением об игрев матче с дортмундской «Боруссией» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит сейчас в яме. И некем заменить атакующих игроков. В итоге в матче Лиги чемпионов с "Боруссией" у "Зенита" ни одного удара в створ ворот. Не говорю, что она обязана забивать, но ни разу не попасть по воротам — это кромешный позор.

Если ты ставишь целью покатать мяч и удержать нулевую ничью, тут еще хоть какая-то логика прослеживается. Но все равно негоже так играть участнику Лиги чемпионов и претенденту на первое место в России.

Будет ли матч с "Химками" проблемой? "Химки" играют неплохо. У них команда упертая. Но клуб только вышел в РПЛ после долгого перерыва. И могут сыграть роль провинциальная робость совместно с дрожащими коленками перед топ-клубами.

К тому же "Зенит" тоже не лишен "ништячков" от судей, что может ему сыграть на руку. Но легкой прогулки у питерцев не будет. Причем "Зенит" сейчас такой, что, когда играет один Артем Дзюба, все уже понимают, что надо играть просто плотнее. Когда играет Сердар Азмун, есть еще какая-то живость у "Зенита". А когда одному Дзюбе не дают развернуться, атакующая игра пропадает», — сказал Червиченко «Известиям». 0