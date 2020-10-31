Бристоль Сити — Норвич Сити (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Бристоль Сити» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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