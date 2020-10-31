Боруссия М — РБ Лейпциг (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Боруссия М» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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