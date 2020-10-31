Борнмут — Дерби Каунти (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Дерби Каунти» 2:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Дерби Каунти». Коэффициент ставки — 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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