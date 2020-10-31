Болонья — Кальяри: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Болонья» — «Кальяри» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Болонья»).

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