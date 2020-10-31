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    Болонья — Кальяри: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Болонья — Кальяри: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

    Футбол Серия A Болонья Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в Серии А начнётся матч «Болонья» — «Кальяри».

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Кальяри» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Болонья»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Болонья» — «Кальяри» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Болонья» и «Кальяри», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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