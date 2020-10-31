Бёртон Альбион — Блэкпул: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 18:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Блэкпул» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёртон Альбион» — «Блэкпул».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.