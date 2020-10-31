Бёрнли — Челси (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Челси» — «Бёрнли» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Челси».

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