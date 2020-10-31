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    Бёрнли — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Бёрнли — Челси (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Бёрнли» — «Челси».

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Бёрнли» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

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