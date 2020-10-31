Аугсбург — Майнц: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

Последний матч между собой: «Майнц» — «Аугсбург» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Майнц». Коэффициент ставки — 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аугсбург»).
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