Атлетик — Севилья: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 18:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Атлетик» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Севилья».

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