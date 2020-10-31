Ашхабад — Шагадам (31.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч

Последний матч между собой: «Шагадам» — «Ашхабад» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ашхабад»).

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