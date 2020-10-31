Арминия — Боруссия Д: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арминия» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).
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