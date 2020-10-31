Алавес — Барселона: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (31.10.2020)

В 23:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Алавес» — «Барселона» 0:5 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Барселона»).

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