Шальке 04 — Штутгарт (30.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Штутгарт» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шальке 04» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шальке 04»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шальке 04» — «Штутгарт».

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