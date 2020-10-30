Моуринью: В перерыве матча с «Антверпеном» я хотел сделать 11 замен

Главный тренер лондонскогоподвел итоги выездной встречи 2-го тура Лиги Европы с бельгийским «Антверпеном» (0:1).

«В поражении виноват только один человек, и это я. Именно я выбирал стартовый состав. В перерыве я попытался исправить ситуацию. Но этого было недостаточно, что-то изменить походу матча было сложно. В первой половине игры было очень легко изобретать, имелись свободные зоны. Во второй половине мы улучшили игру, но затем они перешли на совершенно другую игру. Это было очень сложно. В конце концов, "Антверпен" получил то, к чему стремился, и мы также получили то, что заслужили.

Это справедливый результат. Я всегда спокойно отношусь к этому. Лучшая команда выиграла, а худшая команда проиграла. Четыре замены в перерыве? Я бы хотел сделать 11. Но не сделал и пяти, потому что боялся мучительно долгих 45 минут без возможности каких-либо изменений», — цитирует Моуринью Goal.

По итогам двух туров «Тоттенхэм» (три очка) делит вторую строчку в группе с австрийским ЛАСКом. 0