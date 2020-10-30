ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
  • 08:04
    • Глава UFC не исключил возвращения Хабиба
  • 07:48
    • Наставник «Северстали» заразился коронавирусом
  • 07:00
    • Португалия еще значительней увеличила отрыв от России
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА и загребское «Динамо» счет не открыли
    Все новости спорта

    Моуринью: В перерыве матча с «Антверпеном» я хотел сделать 11 замен

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Тоттенхэм Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги выездной встречи 2-го тура Лиги Европы с бельгийским «Антверпеном» (0:1).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «В поражении виноват только один человек, и это я. Именно я выбирал стартовый состав. В перерыве я попытался исправить ситуацию. Но этого было недостаточно, что-то изменить походу матча было сложно. В первой половине игры было очень легко изобретать, имелись свободные зоны. Во второй половине мы улучшили игру, но затем они перешли на совершенно другую игру. Это было очень сложно. В конце концов, "Антверпен" получил то, к чему стремился, и мы также получили то, что заслужили.

    Это справедливый результат. Я всегда спокойно отношусь к этому. Лучшая команда выиграла, а худшая команда проиграла. Четыре замены в перерыве? Я бы хотел сделать 11. Но не сделал и пяти, потому что боялся мучительно долгих 45 минут без возможности каких-либо изменений», — цитирует Моуринью Goal.

    По итогам двух туров «Тоттенхэм» (три очка) делит вторую строчку в группе с австрийским ЛАСКом. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Молинью» «сухо» не будет?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?
  • «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  23.41
  • Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября
  • Послезавтра в 22:15
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры