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    Максименко: Конечно, мне тоже хочется в первую сборную. Всему свое время

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    Вратарь «Спартака» и молодежной сборной России Александр Максименко заявил, что ждет приглашения в национальную команду и прокомментировал выход «молодежки» на чемпионат Европы.

    Александр Максименко
    Александр Максименко

    В октябре вызов в национальную команду получил 21-летний Матвей Сафонов из «Краснодара».

    «Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время.

    Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы.

    Жаль, не было с нами Наиля Умярова и Коли Рассказова, не получили они свою долю тех непередаваемых эмоций. Ну ничего, самое интересное впереди — финальный турнир.

    А потом, надеюсь, со многими ребятами будем пересекаться в первой сборной. Потому что коллектив в молодежке подобрался просто супер!

    Мы с самого начала цикла поверили в себя и ровно прошли весь отбор, кроме одного матча с Польшей.

    Удивляет, что многие эксперты говорят, будто у нас была слабая группа. Нет бы порадоваться, что впервые за много лет сумели выйти на Евро.

    А не пройди мы — стали бы говорить, что у молодых игроков в РПЛ низкий уровень», — рассказал Максименко в интервью для пресс-службы «Спартака».

    За два последних года Максименко сыграл восемь матчей за молодежную сборную России. 0

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