Максименко: Конечно, мне тоже хочется в первую сборную. Всему свое время

Вратарь «Спартака» и молодежной сборной Россиизаявил, что ждет приглашения в национальную команду и прокомментировал выход «молодежки» на чемпионат Европы.

В октябре вызов в национальную команду получил 21-летний Матвей Сафонов из «Краснодара».

«Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время.

Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы.

Жаль, не было с нами Наиля Умярова и Коли Рассказова, не получили они свою долю тех непередаваемых эмоций. Ну ничего, самое интересное впереди — финальный турнир.

А потом, надеюсь, со многими ребятами будем пересекаться в первой сборной. Потому что коллектив в молодежке подобрался просто супер!

Мы с самого начала цикла поверили в себя и ровно прошли весь отбор, кроме одного матча с Польшей.

Удивляет, что многие эксперты говорят, будто у нас была слабая группа. Нет бы порадоваться, что впервые за много лет сумели выйти на Евро.

А не пройди мы — стали бы говорить, что у молодых игроков в РПЛ низкий уровень», — рассказал Максименко в интервью для пресс-службы «Спартака».

За два последних года Максименко сыграл восемь матчей за молодежную сборную России. 0