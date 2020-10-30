Максименко: Конечно, мне тоже хочется в первую сборную. Всему свое время

В октябре вызов в национальную команду получил 21-летний Матвей Сафонов из «Краснодара».
«Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время.
Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы.
Жаль, не было с нами Наиля Умярова и Коли Рассказова, не получили они свою долю тех непередаваемых эмоций. Ну ничего, самое интересное впереди — финальный турнир.
А потом, надеюсь, со многими ребятами будем пересекаться в первой сборной. Потому что коллектив в молодежке подобрался просто супер!
Мы с самого начала цикла поверили в себя и ровно прошли весь отбор, кроме одного матча с Польшей.
Удивляет, что многие эксперты говорят, будто у нас была слабая группа. Нет бы порадоваться, что впервые за много лет сумели выйти на Евро.
А не пройди мы — стали бы говорить, что у молодых игроков в РПЛ низкий уровень», — рассказал Максименко в интервью для пресс-службы «Спартака».
За два последних года Максименко сыграл восемь матчей за молодежную сборную России. 0