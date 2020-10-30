ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
  • 08:04
    • Глава UFC не исключил возвращения Хабиба
  • 07:48
    • Наставник «Северстали» заразился коронавирусом
  • 07:00
    • Португалия еще значительней увеличила отрыв от России
  • 00:56
    • «Наполи» взял верх над «Реал Сосьедадом», «АЗ Алкмар» разгромил «Риеку»
  • 00:55
    • «Байер» в меньшинстве уступил пражской «Славии»
    Все новости спорта

    Названа причина срыва перехода Крыховяка в «Зенит»

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Зенит Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в завершившееся трансферное окно мог покинуть московский клуб и перейти в «Зенит».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    Как сообщает Eurosport, причиной трансфера мог стать конфликт польского игрока с главным тренером команды Марко Николичем.

    Отмечается, что «Локомотив» не продал Крыховяка по причине того, что не удалось заключить соглашение со свободным агентом Далером Кузяевым, который в итоге сам подписался с петербургским клубом.

    В итоге Крыховяк договорился с тренером и клубом, что останется и отыграет на максимуме до зимней паузы, а затем стороны примут решение о продолжении сотрудничества.

    Контракт 30-летнего польского полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и дважды забил. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Молинью» «сухо» не будет?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?
  • «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  23.41
  • Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября
  • Послезавтра в 22:15
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры