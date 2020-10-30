Названа причина срыва перехода Крыховяка в «Зенит»

Полузащитникв завершившееся трансферное окно мог покинуть московский клуб и перейти в

Как сообщает Eurosport, причиной трансфера мог стать конфликт польского игрока с главным тренером команды Марко Николичем.

Отмечается, что «Локомотив» не продал Крыховяка по причине того, что не удалось заключить соглашение со свободным агентом Далером Кузяевым, который в итоге сам подписался с петербургским клубом.

В итоге Крыховяк договорился с тренером и клубом, что останется и отыграет на максимуме до зимней паузы, а затем стороны примут решение о продолжении сотрудничества.

Контракт 30-летнего польского полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и дважды забил. 0