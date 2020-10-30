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    Ковентри Сити — Рединг: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Ковентри Сити — Рединг (30.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ковентри Сити» — «Рединг».

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    Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Сандерленд» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Рединг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рединг»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ковентри Сити» — «Рединг».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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