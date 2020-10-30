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    Казаков: Невозможно представить, что Почеттино ради «Зенита» решит сломать карьеру

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    Журналист Илья Казаков поделился мыслями о возможном приглашении Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Зенита».

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Ранее появилась информация, что клуб из Петербурга ведет переговоры с Почеттино на случай ухода Сергея Семака.

    Утверждалось, что «Зенит» готов предложить специалисту зарплату в размере 6,5 млн евро в год. Гендиректор клуба Александр Медведев опроверг эти сведения.

    «Информационные удары и контрудары "Зенит" наносит с опозданием, если говорить не о классической работе с медиа, а именно о современных технологиях.

    Слух о предстоящей замене Семака на Маурисио Почеттино появился в тот момент, когда петербуржцы уступили первое место в чемпионате "Спартаку" и готовились к выездному матчу Лиги чемпионов в Дортмунде.

    Это было идеальное время, чтобы усилить давление на клуб и тренера.

    Оставивший "Тоттенхэм" Почеттино мог заинтересовать "Зенит", но представить, что обеспеченный молодой тренер решит сломать идущую в гору карьеру ради клуба, чей потолок в Лиге чемпионов в последних сезонах — участие в групповом этапе, было невозможно.

    Тем не менее эта тема на пару дней стала мейнстримом», — отметил Казаков в интервью «Р-Спорту». 0

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