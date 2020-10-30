Казаков: Невозможно представить, что Почеттино ради «Зенита» решит сломать карьеру

Журналистподелился мыслями о возможном приглашениина пост главного тренера

Ранее появилась информация, что клуб из Петербурга ведет переговоры с Почеттино на случай ухода Сергея Семака.

Утверждалось, что «Зенит» готов предложить специалисту зарплату в размере 6,5 млн евро в год. Гендиректор клуба Александр Медведев опроверг эти сведения.

«Информационные удары и контрудары "Зенит" наносит с опозданием, если говорить не о классической работе с медиа, а именно о современных технологиях.

Слух о предстоящей замене Семака на Маурисио Почеттино появился в тот момент, когда петербуржцы уступили первое место в чемпионате "Спартаку" и готовились к выездному матчу Лиги чемпионов в Дортмунде.

Это было идеальное время, чтобы усилить давление на клуб и тренера.

Оставивший "Тоттенхэм" Почеттино мог заинтересовать "Зенит", но представить, что обеспеченный молодой тренер решит сломать идущую в гору карьеру ради клуба, чей потолок в Лиге чемпионов в последних сезонах — участие в групповом этапе, было невозможно.

Тем не менее эта тема на пару дней стала мейнстримом», — отметил Казаков в интервью «Р-Спорту». 0