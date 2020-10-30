ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
  • 08:04
    • Глава UFC не исключил возвращения Хабиба
  • 07:48
    • Наставник «Северстали» заразился коронавирусом
  • 07:00
    • Португалия еще значительней увеличила отрыв от России
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 00:56
    • «Наполи» взял верх над «Реал Сосьедадом», «АЗ Алкмар» разгромил «Риеку»
    Все новости спорта

    Ирландский клуб установил уникальный рекорд в Лиге Европы

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Арсенал Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Футболисты «Дандолка» стали авторами уникального исторического достижения в Лиге Европы.

    Ирландский клуб установил уникальный рекорд в Лиге Европы
    Ирландский клуб установил уникальный рекорд в Лиге Европы

    Во время встречи 2-го тура группового турнира ЛЕ против «Арсенала» (0:3) игроки ирландской команды ни разу не нарушили правила, установив вечный рекорд еврокубка, сообщает Opta.

    В свою очередь, игроки лондонского клуба нарушили правила на сопернике 20 раз. Главный судья Филип Глова не показал ни одного предупреждения.

    «Канониры» после двух туров набрали шесть очков и делят лидерство в группе В с «Мольде». У «Дандолка», как и у «Рапида», нет ни одного очка в активе. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Молинью» «сухо» не будет?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?
  • «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  23.41
  • Суперэкспресс на выходные 31 октября — 1 ноября
  • Послезавтра в 22:15
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры