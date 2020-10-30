Ирландский клуб установил уникальный рекорд в Лиге Европы

Футболистыстали авторами уникального исторического достижения в Лиге Европы.

Во время встречи 2-го тура группового турнира ЛЕ против «Арсенала» (0:3) игроки ирландской команды ни разу не нарушили правила, установив вечный рекорд еврокубка, сообщает Opta.

В свою очередь, игроки лондонского клуба нарушили правила на сопернике 20 раз. Главный судья Филип Глова не показал ни одного предупреждения.

«Канониры» после двух туров набрали шесть очков и делят лидерство в группе В с «Мольде». У «Дандолка», как и у «Рапида», нет ни одного очка в активе. 0